На Украине разрабатывают меры по снижению напряженности в отношениях с РФ

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17 января 2020, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Украины Владимир Зеленский, фото: globallookpress.com

Обновленная стратегия национальной безопасности Украины предусматривает шаги в направлении снижения напряженности с Россией, сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Зеленский оставил Гончарука премьером

Согласно проекту стратегии нацбезопасности, в приоритете: обеспечение независимости и госсуверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности.

Также проект содержит предложения по регулированию отношений с Россией: "Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", - значится в сообщении.

Документ был представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, состоявшемся в пятницу, 17 января. Заседание СНБО прошло под председательством президента Незалежной Владимира Зеленского.

После заседания СНБО Зеленский предложил всем членам совета в течение недели представить свои предложения по данному документу, после чего стратегия будет вновь обсуждаться и,в случае отсутствия противоречий, будет одобрена.