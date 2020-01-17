Украина минирует Азовское море?

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17 января 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: strana.ua

фото штаба Операции объединенных сил

Побережье Азовского моря может быть заминировано. Об этом сообщила strana.ua со ссылкой на военное ведомство.

Предсказаны катастрофические последствия минирования Украиной Азовского моря

Вооруженные силы Украины планируют осуществить глубинное минирование Азовского моря. Штаб объединенной группировки сил, которые воюют на Донбассе, планируют установить минные поля вдоль побережья Азовского моря. Как утверждает украинское издание, минировать будут «десанто-опасный участок».

Накануне планирующейся операции было проведено учение. Корабельно-катерная группа «Тритон» отработала загрузку донных морских мин.

«Сначала у военных было теоретическое занятие и принятие зачетов», — рассказала strana.ua: «А после обеда экипаж малого бронированного артиллерийского катера «Лубны» отработал загрузку морских донных мин на корабль, закрепления их на палубе и приведение в боеготовность».

Впрочем, пока не ясно идет ли речь о реальном минировании, или учениях. Формулировки украинских военных и журналистов выглядят двусмысленными. Сначала они говорят об учениях. В конце анонсируют реальное минирование Азовского моря.

Минные заграждения устанавливают в случае реальной военной угрозы. Вход в Азовское море контролируется Россией, но Москва не собирается ни на кого нападать. Подобные действия ВСУ выглядят, как выстрел себе в ногу. Потому что на тех же самых минах могут подорваться, например, корабли браконьеров.