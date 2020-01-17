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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Из Госдумы отозван проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ]

Из Госдумы отозван проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование
фото: соцсети

Из Госдумы РФ отозвали законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий, получающих иностранное финансирование. Как заявил один из соавторов, документ решили сперва доработать. 

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Законопроект о ликвидации партий за пожертвования от иностранных юридических и физических лиц отозвали из ГД с целью "почетче прописать механизм контроля", заявил "Открытым медиа" депутат "Единой России" Евгений Марченко.

Ранее в четверг Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в ГД законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации партий, в том числе в случае финансирования из-за рубежа.

"Сейчас вводим норму, чтобы партия была ликвидирована. Это не только тот случай, когда, например, деньги безналом пришли - это легко отследить, а даже при наличном финансировании", - пояснил парламентарий суть инициативы.

АС

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