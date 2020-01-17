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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Первое кадровое решение Мишустина: назначен новый глава ФНС

, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Первое кадровое решение Мишустина: назначен новый глава ФНС
Даниил Егоров, фото соцсети

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства в пятницу, 17 января. 

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"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Как отмечает газета "Известия", которая анонсировала назначение Егорова, он единственный из ФНС присутствовал на заседании Госдумы, где Нижняя палата утвердила Мишустина на должность главы правительства.

Даниил Егоров родился в 1975, окончил РУДН. После этого некоторое время был членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, работал юрисконсультом в ЗАО "Энеко".

АС

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