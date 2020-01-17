Глава МИД Украины не смог объяснить

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17 января 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в Верховной Раде на скриншоте youtube-видео

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко затруднился с ответом на вопрос о рассекреченном отпуске президента Украины. Во время новогодних каникул Зеленского подловили в одном из дорогих отелей Омана. Хотя до этого заявлялось, что украинский лидер проведет зимний отпуск на Украине.

Зеленского заподозрили во встрече с Сурковым

За пару дней до появления скандального фото в элитном отеле Омана у Зеленского заявляли, что тот катается на лыжах в украинских горах. Приближенные украинского президента утверждали, что там их патрон пробудет до окончания новогодних каникул в России.

А потом появились фото. Тут же появилось официальное сообщение о встрече Зеленского с главой МИД Омана. Якобы была достигнута договоренность об инвестициях. Но эксперты уже задавались вопросом: за чей счет летал Зеленский. Официальный Киев ответил: украинский лидер отправился туда за свои деньги, сама поездка носила частный характер, однако она осуществлялась с государственными целями.

Путаницы и недоговоренностей в этом визите была масса. В публичной среде даже была версия тайной встречи Зеленского с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Все это подогревало интерес к «рассекреченному» отпуску президента Украины.

Еще больше интриги появилось в пятницу. В Верховную Раду пришел министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Один из порошенковских депутатов попросил его рассказать подбробности поездки. И тот вспомнил, что именно этот депутат ранее подавал запрос в министерство с аналогичным вопросом. А потом принялся отвечать уклончиво.

«У меня сейчас с собой нет этих документов, я готовился к разговору о сбитом украинском самолете», — ответил главный дипломат Украины: «Однако мы вовремя ответим вам, в соответствии с требованиями законодательства относительно депутатского запроса».

Судя по всему, эта поездка в Оман стала для Зеленского действительно сложной. Организацией зарубежных визитов занимается Министерство иностранных дел. И значит Пристайко должен быть в курсе рассекреченного отпуска президента Украины. К слову, Сергей Лавров запросто, прямо на ходу, формулирует ответы на любые сложные вопросы. И отвечает на них так, что даже самый ехидный комар из журналистского пула носа не подточит.

Украинский МИД официальную позицию еще не сформулировал. И это вызывает недоумение. Если нет позиции, значит поездка была чрезвычайно спонтанная. И те сумбурные встречи Зеленского в Омане, на которых он говорил по поводу инвестиций, были лишь прикрытием.