Медведев: в период перемен смена кабмина является естественной ситуацией

Бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в пятницу, 17 января, сообщил, что смена правительства является абсолютно нормальной ситуацией в период перемен в стране.

Медведев призвал правительство, ушедшее в отставку, спокойно работать до формирования нового кабмина. Политик выразил надежду на то, что все будет "происходить надлежащим образом".

Напомним, ранее сегодня новый российский премьер Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с ушедшим в отставку кабинетом министров в Доме правительства.