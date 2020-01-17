Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Медведев: в период перемен смена кабмина является естественной ситуацией

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Медведев: в период перемен смена кабмина является естественной ситуацией
бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press
Бывший премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев днем в пятницу, 17 января, сообщил, что смена правительства является абсолютно нормальной ситуацией в период перемен в стране.
 
Новый российский премьер рассказал о планах работы

Новый российский премьер рассказал о планах работы

 
Медведев призвал правительство, ушедшее в отставку, спокойно работать до формирования нового кабмина. Политик выразил надежду на то, что все будет "происходить надлежащим образом".
 
Напомним, ранее сегодня новый российский премьер Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев встретились с ушедшим в отставку кабинетом министров в Доме правительства.
ЕТ

//картина дня

Общество

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Обдерет ли как липку дачников и безработных новый премьер Мишустин

Свежеодобренный Госдумой первый министр России Михаил Мишустин вальяжно шел по коридору к своему новому кабинету на пятом этаже, напевая под нос: «Золото в руках, а в душе зола! В душе зола...». Рядом семенил помощник, умиленно бормоча на ходу: «Михаил Владимирович, вы просили напомнить «крестьяне и фермеры». А еще «все должны платить налоги, тем более, безработные». Мишустин, не прерывая песни «Вот только с золотом нашел и зло», буркнул: «Помню! Примем меры!»…

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар. Специалист также прокомментировал состояние бюджета страны и уровень внешнего долга.

Эксперт Алексей Ведев оценил, насколько реально резкое падение рубля и объяснил свои слова про 200 рублей за доллар…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Операции на сердце ранее воспринимались неоднозначно. Считалось, что к сердцу нельзя прикасаться скальпелем. Однако шло время, и методики хирургического лечения менялись…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан