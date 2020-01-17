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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Перед отставкой Медведев выделил более 127 млрд рублей на строительство ледокола

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Перед отставкой Медведев выделил более 127 млрд рублей на строительство ледокола
фото: Дмитрий Медведев, сайт Госдума РФ

Дмитрий Медведев выделил 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Соответствующий документ стал одним из последних, который подписал 15 января политик на посту главы кабмина.

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«Осуществить в 2020-2027 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в строительство головного атомного ледокола проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт со сроком ввода в эксплуатацию в 2027 году», - говорится в распоряжении правительства Медведева.

Отмечается, что госзаказчиком строительства является «Росатом», а застройщиком - федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

БА

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