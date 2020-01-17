Эксперт рассказал, что в словах Путина так напугало Климкина

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17 января 2020, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о «большой тревоги» после послания президента России Федеральному собранию. Политолог Владимир Джаралла объяснил, чего так испугался Климкин.

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По мнению специалиста, своими регулярными высказываниями Климкин попросту «напоминает» о себе. «Его никто не просит высказываться, но он обязательно лезет со своим мнением», - отметил Джаралла. Также политолог подчеркнул, что сейчас Россия стоит на пороге перемен с целью сохранить стабильность в стране и решить стратегические задачи. Это может не устраивать некоторые государства.

«На фоне этого некоторые соседние страны представляют противоположное явление, во многих из них закрепилось состояние, которое можно назвать несостоявшимся государством, и Украина – первая из них. Этот контраст прекрасно понимают люди, многие задумываются об этом и делают выводы. И эти выводы очень печальны для таких как Климкин», - передаёт слова эксперта Радио Sputnik.