Эксперт рассказал, что в словах Путина так напугало Климкина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о «большой тревоги» после послания президента России Федеральному собранию. Политолог Владимир Джаралла объяснил, чего так испугался Климкин.
По мнению специалиста, своими регулярными высказываниями Климкин попросту «напоминает» о себе. «Его никто не просит высказываться, но он обязательно лезет со своим мнением», - отметил Джаралла. Также политолог подчеркнул, что сейчас Россия стоит на пороге перемен с целью сохранить стабильность в стране и решить стратегические задачи. Это может не устраивать некоторые государства.
«На фоне этого некоторые соседние страны представляют противоположное явление, во многих из них закрепилось состояние, которое можно назвать несостоявшимся государством, и Украина – первая из них. Этот контраст прекрасно понимают люди, многие задумываются об этом и делают выводы. И эти выводы очень печальны для таких как Климкин», - передаёт слова эксперта Радио Sputnik.