Андрей Угланов о том, кто такой Михаил Мишустин

//Политика 13+

17 января 2020, 03:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото pikabu.ru

По закону после отставки премьер-министра на предложение кандидатуры нового отводится ровно неделя. Владимир Путин принял решение спустя полтора часа после пышных «похорон» группы Медведева. Что повлечет за собой высокоскоростное назначение доселе неизвестного Михаила Мишустина, рассказал главный редактор "АН" Андрей Угланов на Youtube-канале «ЗА УГЛОМ».



Назначение Мишустина готовилось в строжайшем секрете. О нём, помимо Путина и Мишустина, похоже, знали только два человека - это руководитель администрации президента Антон Вайно и руководитель Службы внешней разведки, чрезвычайно доверенное лицо Путина - Сергей Нарышкин. Об этой операции не догадывались российские толстосумы.



В результате, выбор Мишустина можно считать суперэффективным. И дело даже не в том, что он профессионал - технарь, компьютерщик, основатель Московского компьютерного клуба. Благодаря своим знаниям он создал лучшую в мире налоговую систему, взаимодействующую с налоговыми службами США, Китая, Канады.



Получив в качестве премьера такого человека, – не политика, не члена какой-либо партии, Путин доверил рычаги управления системному обладателю и пользователю уникальной информации о налогах и имуществе всех олигархов России, живущих здесь и за рубежом.Таким образом, президент получил прямой доступ ко всей информации и продемонстрировал всем олигархам, что он он них знает всё и держит их за тот орган, который в научных кругах называется тестикулами.