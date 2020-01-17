Вице-мэр Риги жалуется на свою жизнь

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17 января 2020, 00:16 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума, фото: globallookpress.com

В Рижской думе произошли кардинальные перемены: оппозиции удалось при поддержке нескольких депутатов из партии «Честь служить Риге» отстранить вице-мэров Анну Владову и Друвиса Клейнса. Что происходит в главном органе самоуправления столице Латвии? Премьер-министр Латвии заговорил по-русски



За отстранение г-жи Владовой проголосовал 31 депутат из оппозиции и Фракции независимых депутатов. Их поддержали и некоторые политики из партии «Честь служить Риге». Итог: вице-мэр Анна Владова лишилась своей должности.

Обида переполняла политика, и она решила «пожаловаться» на свою жизнь

«Я получила поддержку от рижан на выборах и была работать в команде. К сожалению, для одних важнее достижения команды, а другой использует команду для саморекламы. И, когда он занимает должность, то у него «вырастает корона», и он больше не лидер. Он надеется, что он «рижский король». Коалиция должна признать, что не смогла выбрать лидера, который бы объединял и мотивировал. Я никогда не была коррумпированным человеком и интриганкой. Хотела бы, чтобы мэр Буров мог сказать о себе то же самое!»

Реальный скандал в Рижской думе! Идет передел власти. Что дальше?

Комментирует политолог Янис Григалис: «Владова – человек Ушакова. Как можно работать в команде нового мэра и исполнять поручения старого? Как можно работать в команде нового мэра и плести откровенные интриги? Отстранение ее понятно. Нужно было думать. Время Ушакова прошло. Стоило жить и работать дальше! Если, конечно, думать об избирателях. Насколько я знаю, Буров хотел собрать профессиональную команду и работать! Увы, пока такой команды, действительно, нет. Но всему свое время. То, что Владова решила негативно высказаться о Бурове, то просто обида! Вряд ли она вновь получит свой пост. А то, что Буров сильный и конкретный человек – факт. Сегодня доказал еще раз это».

Комментарии мэра Риги Олега Бурова в ближайшее время.

Продолжение следует…..

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН