Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Тимошенко призвала Зеленского уйти в отставку из-за скандала с прослушкой

, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Тимошенко призвала Зеленского уйти в отставку из-за скандала с прослушкой
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, фото: соцсети

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и всей его команды немедленно уйти в отставку после появления в СМИ скандальной аудиозаписи. 

Премьер Украины Гончарук рассказал о «пустоте» и «тумане» в голове Зеленского

Премьер Украины Гончарук рассказал о «пустоте» и «тумане» в голове Зеленского

По ее мнению, они должны покинуть занимаемые посты после того, как в Сети обнародовали аудиозаписи с якобы закрытого совещания, на котором глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике.

"Власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел", - сказала она журналистам, оценив скандал с "прослушкой" Гончарука, передает агентство ТАСС.

Тимошенко подчеркнула: нынешний скандал демонстрирует, что власть на Украине осуществляется извне. По ее словам, никак иначе не объяснить, почему премьер говорит, что он не понимает в экономике, просто невозможно.

АС

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…