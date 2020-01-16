Тимошенко призвала Зеленского уйти в отставку из-за скандала с прослушкой

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16 января 2020, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, фото: соцсети

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского и всей его команды немедленно уйти в отставку после появления в СМИ скандальной аудиозаписи. Премьер Украины Гончарук рассказал о «пустоте» и «тумане» в голове Зеленского

По ее мнению, они должны покинуть занимаемые посты после того, как в Сети обнародовали аудиозаписи с якобы закрытого совещания, на котором глава правительства назвал себя и Зеленского "профанами" в экономике.

"Власть всю надо снимать - от некомпетентного президента и до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел", - сказала она журналистам, оценив скандал с "прослушкой" Гончарука, передает агентство ТАСС.

Тимошенко подчеркнула: нынешний скандал демонстрирует, что власть на Украине осуществляется извне. По ее словам, никак иначе не объяснить, почему премьер говорит, что он не понимает в экономике, просто невозможно.