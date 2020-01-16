Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине озвучили новое условие выполнения минских соглашений

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине озвучили новое условие выполнения минских соглашений
фото: соцсети

Пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер озвучила условие, при котором могут быть проведены выборы в Донбассе. 

Лучший для Украины момент возврата Донецка и Луганска назвал киевский политолог

Лучший для Украины момент возврата Донецка и Луганска назвал киевский политолог

По ее словам, выборы станут возможны лишь после возвращения в регион всех беженцев и всех внутренне перемещенных лиц. Об этом она написала в четверг, 16 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий", - говорится в сообщении.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - отметила Олифер, ссылаясь на "международный опыт проведения выборов".

Напомним, сегодня в Минске состоялось заседание представителей Контактной группы. В частности, представители от Киева предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Российской Федерацией.

Олифер пояснила, что "обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ": стороны должны были обеспечить мониторинг на границе между странами, а также «верификацию со стороны ОБСЕ".

АС

//картина дня

Общество

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

Михаил Мишустин: цифровизация, бизнес, госуправление

После обращения президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. На его место встанет Михаил Мишустин, приверженец свободного бизнеса и цифровизации.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным, Совет верхней палаты российского парламента утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию…

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, планируется провести до 1 мая 2020 года. По некоторым данным…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Число пострадавших после того, как самолет сбросил топливо на школы в Калифорнии, значительно увеличилось. Уже более 60 человек обратились за медицинской помощью из-за…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Итак, сейчас «Зенит» работает в Катаре. Здесь контрольные матчи состоятся 21 и 25 января - с катарским «Аль-Увайнахом» и австрийским «Ред Булл Зальцбургом» соответственно…