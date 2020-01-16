На Украине озвучили новое условие выполнения минских соглашений

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16 января 2020, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Дарья Олифер озвучила условие, при котором могут быть проведены выборы в Донбассе. Лучший для Украины момент возврата Донецка и Луганска назвал киевский политолог

По ее словам, выборы станут возможны лишь после возвращения в регион всех беженцев и всех внутренне перемещенных лиц. Об этом она написала в четверг, 16 января, на своей странице в социальной сети Facebook.

"Преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий", - говорится в сообщении.

"Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир", - отметила Олифер, ссылаясь на "международный опыт проведения выборов".

Напомним, сегодня в Минске состоялось заседание представителей Контактной группы. В частности, представители от Киева предложили создать дополнительную подгруппу по вопросам границы с Российской Федерацией.

Олифер пояснила, что "обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ": стороны должны были обеспечить мониторинг на границе между странами, а также «верификацию со стороны ОБСЕ".