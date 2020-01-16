Спикер ЗСК примет участие в подготовке предложений по поправкам в Конституцию

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда включены в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение о создании рабочей группы.
В ее составе 75 человек – политики, общественные деятели, правовики, представители бизнеса и культуры.
Внести изменения в Конституцию предложил Президент РФ Владимир Путин в январском Послании Федеральному Собранию. Планируемыми поправками предполагается установить приоритет российских законов над международным правом, расширить роль Госсовета, также они затронут полномочия Президента и парламента.