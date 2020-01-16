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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве

, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве
Фото: Михаил Мишустин,kremlin.ru

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.

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«Мишустин сказал, что он будет обсуждать в том числе с фракциями кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения [в составе нового кабмина] будут», - сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.

Мишустин также отметил, что приоритетными направлениями в его работе на посту премьера станут нацпроекты и развитие цифровой экономики.

Напомним, что думская фракция «Единая Россия» уже единогласно поддержала кандидатуру главы ФНС.

БА

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