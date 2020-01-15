В Совфеде назвали Мишустина

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил, что предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России глава ФНС России Михаил Мишустин является «жестким исполнителем».
«Он показал себя на должности главы ФНС как очень жесткий исполнитель», - высказал сенатор.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Михаилом Мишустиным предложил ему занять должность председателя правительства. Отмечается, что Государственная дума в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьера страны.