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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Совфеде назвали Мишустина "жестким исполнителем"

, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Совфеде назвали Мишустина
фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил, что предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России глава ФНС России Михаил Мишустин является «жестким исполнителем».

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«Он показал себя на должности главы ФНС как очень жесткий исполнитель», - высказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Михаилом Мишустиным предложил ему занять должность председателя правительства. Отмечается, что Государственная дума в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьера страны.


БА

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