В Совфеде назвали Мишустина

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15 января 2020, 20:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации РФ Сергей Калашников заявил, что предложенный президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра России глава ФНС России Михаил Мишустин является «жестким исполнителем».

Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

«Он показал себя на должности главы ФНС как очень жесткий исполнитель», - высказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Михаилом Мишустиным предложил ему занять должность председателя правительства. Отмечается, что Государственная дума в четверг, 16 января, рассмотрит кандидатуру главы Федеральной налоговой службы на пост премьера страны.



