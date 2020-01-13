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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба приступил к исполнению обязанностей президента республики
Фото: соцсети

66-летний Валерий Бганба, исполняя обязанности президента Абхазии, будет по-прежнему отвечать за работу правительства  и всей системы органов исполнительной власти.

22 марта 2020 года состоятся повторные выборы президента Абхазии

22 марта 2020 года состоятся повторные выборы президента Абхазии

Приступая к исполнению обязанностей президента, он призвал население сделать всё необходимое для установления внутренней стабильности с целью достойной организации и проведения выборов президента.

Согласно Конституции Абхазии, в случае сложения полномочий президента страны, полномочия по исполнению обязанностей президента переходят к премьер-министру республики.

Валерий Бганба окончил Кубанский государственный аграрный университет, с 1979 по 1982 годы занимал должность второго секретаря Гагрского горкома комсомола, затем много лет руководил Гагрским агропромобъединением. С 2012 по 2017 года был председателем Народного Собрания Абхазии. В 2018 году был назначен премьер-министром Абхазии.

10 января Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. ЦИК в воскресенье назначил выборы на 22 марта.

ДВа

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