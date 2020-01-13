Украинская делегация намерена возобновить работу в ПАСЕ

Парламент Украины намерен принять постановление о возвращении своей делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сегодня сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ приняла решение официально отказаться от работы в сессии из-за возвращения Российской Федерации.

Депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия украинской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.