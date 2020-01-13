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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Стало известно о попытке Украины устроить теракт на Крымском мосту перед проездом Путина

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно о попытке Украины устроить теракт на Крымском мосту перед проездом Путина
Президент России Владимир Путин на церемонии открытия Крымского моста, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские спецслужбы пытались устроить террористический акт на Крымском мосту, чтобы помешать проезду по нему президента России Владимира Путина. Об этом рассказал Константин Затулин, депутат Госдумы РФ.

Единственный способ навести порядок на Украине озвучила журналист из Одессы

Единственный способ навести порядок на Украине озвучила журналист из Одессы

Согласно информации, которую, по словам Затулина, он впервые озвучил в открытом эфире, теракт должен был состояться за неделю перед поездкой Путина по мосту.

Парламентарий, принявший участие в одной из программ канала «Россия-1», добавил, что только в 2019 году за подготовку терактов на территории Крымского полуострова осудили 79 человек. Это люди, связанные с киевскими спецслужбами, отметил представитель Госдумы.

Ранее в понедельник сообщалось, что Юлия Витязева, журналист из Одессы, назвала единственный способ навести порядок на Украине.

 

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