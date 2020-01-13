В Крыму призвали Украину исключить из своей политики

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13 января 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что Украине пора пересмотреть политическую ситуацию в стране и «очнуться от майданного морока и пещерной русофобии».

Политолог заявил, что скоро Украина может перестать быть даже "сырьевым придатком"

«Киевской власти и всему обществу нужно трезво оценить ситуацию, очнуться от майданного морока и пещерной русофобии, осознать, что Крым вышел из состава Украины раз и навсегда», - отметил глава крымского правительства.

При этом Гоцанюк в очередной раз напомнил, что всё было выполнено по добровольному согласию в соответствии с международным правом.

По его словам, гражданскую войну на Донбассе следует прекратить, а военные преступники должны получить наказание по всей строгости. Политик считает, что людей нельзя «лишать родного языка, культуры, веры и традиций, преследовать за инакомыслие и гражданскую позицию», поэтому нужно исключить из политики Украины нацистские идеи, призывы к ненависти и поощрение экстремизма.

«… разобравшись с этими вопросами, можно заслужить уважение и доверие людей, рассчитывать на восстановление дружественных двусторонних отношений», - пояснил премьер.