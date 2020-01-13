Источник: ЕС не намерен вводить санкции против Ирана в связи с крушением украинского Boeing

Источник в Брюсселе в понедельник заявил, что Евросоюз не намерен вводить односторонние санкции против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую Тегеран признал ранее.

Подчеркивается, что в настоящий момент Европейский Союз не видит оснований для введения ограничений в отношении Ирана в связи с авиакатастрофой. Уточняется, что сначала необходимо получить точные результаты расследования.

Источник добавил, что последствия попадания ракет в украинский Boeing и будущее ядерной сделки будут рассмотрены в рамках планового заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 20 января.