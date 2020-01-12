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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В ГД оценили идею отметить "450-летие сожжения Москвы" и предложили отпраздновать Украине "захват и сожжение Киева"

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В ГД оценили идею отметить
фото: сайт Госдума РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

На Украине предложили отметить

На Украине предложили отметить "450-летие сожжения Москвы": "Славная дата"

Панина отметила, что заявление Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу". По её словам, вместо того, чтобы популяризировать имена героев, политик «поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках».

При этом Панина напомнила, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев, а также другие города Украины. Политик предложила Чубарову отметить и эти «юбилеи».

БА

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