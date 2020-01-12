В ГД оценили идею отметить

//Политика 13+

12 января 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: сайт Госдума РФ

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина отреагировала на предложение бывшего депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

На Украине предложили отметить "450-летие сожжения Москвы": "Славная дата"

Панина отметила, что заявление Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу". По её словам, вместо того, чтобы популяризировать имена героев, политик «поднимает на щит имена жестоких и кровавых правителей, главных занятием которых был захват в плен мирных жителей и их продажа на невольничьих рынках».

При этом Панина напомнила, что крымские ханы многократно захватывали и сжигали Киев, а также другие города Украины. Политик предложила Чубарову отметить и эти «юбилеи».