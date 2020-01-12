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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Польше согласились восстановить могилы украинских националистов

, 16:46 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: dzieje.pl

В Польше согласились восстановить могилы украинских националистов
Адам Сивек на скриншоте youtube-видео

Разрушенные могилы украинских националистов могут быть восстановлены. Об этом заявил директор одного из отделов Института нацпамяти Польши Адам Сивек. Правда, он оговорился, что это возможно на определенных условиях.

Адам Сивек поднял тему восстановления могил националистов УПА. Это подразделение является запрещенной в РФ террористической организацией. В самой Польше к ней отношение однозначно негативное. Для поляков тема украинских националистов очень скандальная. Поэтому представитель польского института нацпамяти говорил очень осторожно.

«Это касается исключительно мест захоронения», — оговорился Адам Сивек: «УПА относится к формации, члены которой отвечают за преступления против польского народа на территории Польши. Поэтому памятники УПА абсолютно недопустимыми».

Сивек пояснил, что для восстановления могил официальные Киев и Варшава должны выработать единую политику отношения к украинским националистам.

На территории Польши находятся несколько десятков могил украинских националистов. Там были установлены памятники. В период с 2014 по 2017 год они были разрушены.

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