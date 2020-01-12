Семь стран потеряли голос в ООН из-за денег

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12 января 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

фото: pixabay.com

Организация объединенных наций лишила права голоса семь стран. Причиной стали долги перед бюджетом ООН.

В список «безголосых» стран вошли Ливан, Венесуэла, ЦАР, Гамбия, Лесото, Тонга, Йемен. Они не внесли в бюджет ООН требуемой суммы.

Запрет на право голоса предусмотрен уставом ООН. В нем говорится о том, что государство теряет право голосовать, если у него долг за два года.

В состав Организации объединенных наций входят 193 страны. Без долгов в 2020 год вошли 146 государств. Остальные 47 — в прошлом году взносы не платили.