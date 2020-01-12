22 марта 2020 года состоятся повторные выборы президента Абхазии

Центральная избирательная комиссия Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.
«Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», - заявил руководитель Центризбиркома Абхазии журналистам. Он также отметил, что ЦИК республики не исключает обжалования отмены итогов выборов президента.
В пятницу, 10 января, Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Нынешний президент Абхазии Рауль Хаджимба намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах.
По действующему законодательству, Хаджимба будет продолжать руководить республикой до 22 марта 2020 года.