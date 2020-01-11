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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Меркель призвала закончить строительство "Северного потока-2"

, 22:12 [ «Аргументы Недели» ]

Меркель призвала закончить строительство
Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, фото: kremlin.ru

Проект "Северный поток-2" должен быть достроен, а страны Европы только выиграют от его строительства, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. 

Путин встретился с Меркель в Кремле

Путин встретился с Меркель в Кремле

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Москве. По словам Меркель, проект легитимизирован посредством нового европейского законодательства" "Нам непременно нужно довести его до конца", - заявила канцлер.

Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США, нацеленные в том числе на участников "Северного потока - 2". По словам Меркель, ФРГ не видит односторонней зависимости от РФ в вопросах поставок газа.

Также канцлер поблагодарила Путина за приглашение: "Я благодарна за предоставленную возможность приехать сюда, потому что я всегда считаю, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", - отметила Меркель.

АС

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