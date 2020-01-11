На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг

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11 января 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Турчинов, фото: Instagram

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что за уничтожение Boeing-737 в Иране должно отвечать российское руководство. Об этом он написал в Facebook. Латвийский политолог: Сложно прогнозировать, как изменится международная ситуация после трагедии с украинским самолетом.

"За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", - заявил Турчинов. По его мнению, поскольку Тегеран является стратегическим партнером Москвы, Кремль мог быть причастен к катастрофе.

Как отметил Турчинов, "не исключено", что РФ "оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки". Также бывший секретарь СНБО Украины призвал требовать проведения "объективного расследования катастрофы".

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который был уничтожен российской ракетой", - написал он, вспомнив крушение лайнера под Донецком, и добавил, что Москва поставляла Тегерану "смертоносное оружие в нарушение международных санкций".