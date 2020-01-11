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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг

, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине призвали наказать Россию за сбитый над Тегераном Боинг
Александр Турчинов, фото: Instagram

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что за уничтожение Boeing-737 в Иране должно отвечать российское руководство. Об этом он написал в Facebook. 

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"За сбитый украинский "Боинг" должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ", - заявил Турчинов. По его мнению, поскольку Тегеран является стратегическим партнером Москвы, Кремль мог быть причастен к катастрофе.

Как отметил Турчинов, "не исключено", что РФ "оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки". Также бывший секретарь СНБО Украины призвал требовать проведения "объективного расследования катастрофы".

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который был уничтожен российской ракетой", - написал он, вспомнив крушение лайнера под Донецком, и добавил, что Москва поставляла Тегерану "смертоносное оружие в нарушение международных санкций".

АС

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