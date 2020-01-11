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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Путин встретился с Меркель в Кремле

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин встретился с Меркель в Кремле
Фото: Владимир Путин и Ангела Меркель, kremlin.ru

Стало известно о начале переговоров президента РФ Владимира Путиным с канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава немецкого правительства прибыла в Москву обсудить текущие вопросы между странами, а также ситуацию в Иране. 

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Меркель прибыла в Россию в субботу, 11 января, по приглашению российского лидера, сопровождает её министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Встреча лидеров проходит в Кремле.

Ранее сообщалось, что возможными темами для обсуждения станут ситуация в Сирии, Ливане и Украине. В обязательном порядке Путин и Меркель обсудят двусторонние отношения, а также конфликт Соединённых Штатов и Ирана.

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