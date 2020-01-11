Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии

, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии
Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии в телефонном разговоре с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси.  Главы государств выразили мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.

На севере Африки начинается мировая война

На севере Африки начинается мировая война

Кроме этого, в ходе телефонного разговора рассматривались и другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива.

Что касается вопросов двусторонних отношений России и Египта, то речь в телефонном разговоре шла, в частности,  о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Главы государств подтвердили желание работать на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия и договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

ДВа

//картина дня

В мире

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем

Видео опасного сближения российского корабля с американским эсминцем "Фаррагут" опубликовал в сети Пятый флот ВМС США

Соединенные Штаты опубликовали видеозапись опасного сближения в Аравийском море российского военного корабля с американским эсминцем "Фаррагут" (USS Farragut).

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать потраченные на лекарства средства. Об этом пока мало кто знает.

Депутат Государственной Думы Александр Петров рассказал, что в этом году работающие люди получили возможность возвращать…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи потребовал опубликовать результаты расследования авиакатастрофы украинского пассажирского лайнера. Известно, что самолет был сбит из-за…

//новости ан

Известная российская телеведущая Екатерина Андреева поделилась с поклонниками фотографией в бикини из отпуска в Альпах. Знаменитость отдыхает на горнолыжном курорте…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После стрельбы на Лубянке в ФСБ начались «чистки». Но увольняют из органов не за непрофессионализм, а за то, что информация, в том числе и видео с места событий, попали…

В Челябинской области у женщины забрали из-под опеки трёх племянниц, а сегодня сожгли её дом. По мнению жительницы посёлка Полетаево, детей отобрали, чтобы не исполнять…