Президенты России и Египта обсудили ситуацию в Ливии

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11 января 2020, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Ливии в телефонном разговоре с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Главы государств выразили мнение о необходимости наращивания международных усилий в целях разрешения кризиса в Ливии мирными средствами, путем содействия налаживанию политического диалога между сторонами конфликта.

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Кроме этого, в ходе телефонного разговора рассматривались и другие темы международной повестки дня, включая обстановку в Сирии и в регионе Персидского залива.

Что касается вопросов двусторонних отношений России и Египта, то речь в телефонном разговоре шла, в частности, о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Главы государств подтвердили желание работать на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия и договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.