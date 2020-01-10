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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым

, 21:42 [ «Аргументы Недели» ]

Суд Швейцарии обязал Россию заплатить Украине за Крым
фото: pixabay.com

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по судебному процессу с украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму. Об этом в пятницу, 10 января, сообщает портал Swiss Info. 

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Таким образом швейцарский суд поддержал вердикт, вынесенный в апреле прошлого года Международным арбитражным судом в Женеве, согласно которому Россия должна заплатить 12 украинским компаниям 82,1 миллиона долларов.

Судьи не согласились с доводами российской стороны о том, что инвестиции украинских компаний вследствие изменения юрисдикции Крыма не подпадают под межправительственное соглашение РФ и Украины от 1998 года.

Российские адвокаты также выступали с мнением, что Женевский суд, ранее принимавший решения о компенсациях, не имеет компетенции для осуществления рассмотрения вопроса. Как отмечается, этот довод тоже был отклонен.

АС

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