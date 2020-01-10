Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране

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10 января 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, фото: globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не торопиться делать какие-либо громогласные заявления касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию. На Украине рассказали о получении от США "важных данных по авиакатастрофе"

Данное заявление дипломата прозвучало по итогам встречи с его японским коллегой Такэо Мори, прошедшей в рамках одиннадцатого раунда российско-японского стратегического диалога, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, нет никаких оснований заявлять об ответственности Ирана за падение Boeing: "Я глубоко убежден, что пытаться «наварить» политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя", - заявил Рябков.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing-737, потерпевший катастрофу, был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Он сослался на разведданные и другие "надежные" источники.