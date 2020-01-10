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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране

, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Рябков дал комментарии относительно авиакатастрофы в Иране
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, фото: globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не торопиться делать какие-либо громогласные заявления касательно крушения украинского самолета в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию. 

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Данное заявление дипломата прозвучало по итогам встречи с его японским коллегой Такэо Мори, прошедшей в рамках одиннадцатого раунда российско-японского стратегического диалога, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, нет никаких оснований заявлять об ответственности Ирана за падение Boeing: "Я глубоко убежден, что пытаться «наварить» политические очки на этой ужасной человеческой трагедии нельзя", - заявил Рябков.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что украинский Boeing-737, потерпевший катастрофу, был сбит иранской ракетой "земля-воздух". Он сослался на разведданные и другие "надежные" источники.

АС

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