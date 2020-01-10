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10 января 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели», Андрей СУРОВЦЕВ ]

Штурм администрации президента Абхазии, twitter.com

В Абхазии 9 января оппозиционные активисты попытались штурмом проникнуть в здание администрации президента. Эти действия вызваны недовольством по поводу последних президентских выборов.

В четверг, 9 января, в Абхазии, по мнению официальных представителей власти, чуть было не случился государственный переворот. По крайней мере, так считают в администрации президента республики, куда ворвалась толпа протестующих. Главным мотивом протеста стало недовольство прошедшими в ушедшем году президентскими выборами, на которых вновь победил действующий глава республики Рауль Хаджимба, опередив своего главного оппонента Алхаса Квинцию всего на 1%. Очевидно, толпа активистов ворвалась в здание администрации с требованием провести новые президентские выборы, так как спорное отставание от главного конкурента могло быть достигнуто за счёт фальсификации. К этому прибавляется и то, что Квинция все больше и больше обрастает популярностью в народе, что негативно сказывается и на успешном установлении контактов с народом у Рауля Хаджимбы.

Цепь протестов

Действия оппозиции во время штурма здания администрации президента напоминают сценарий протестов в соседней республике, Грузии. Там, как летом, так и в конце осени протестующие собирались у здания парламента, устанавливались попытки насильственного проникновения внутрь здания. Как и в Абхазии, грузинская оппозиция была недовольна проведёнными выборами, что и побудило активистов организовать политический протест.

«Бархатная революция» в Армении, фото соцсети

В свою очередь, протесты как в Грузии, так и в Абхазии, по сути, продолжают «дело» третьей республики, Армении, которая расположена по соседству с Грузией. Там, весной и летом 2018 года произошла бархатная революция, которая кардинально сменила социально-политический строй государства. Успешность протеста и революции в этом регионе словно подала пример соседним республикам, которые теперь будто по цепочке заражаются протестными настроениями. Насколько результативен такой протест в Грузии и, уж тем более, в Абхазии пока судить рано, ведь от «попытки госпереворота» все ещё далеко до революции. Однако заинтересованность народов республик в том, чтобы активно участвовать в политической жизни стран и даже насильственно навязывать свои интересы представителям официальных властей, уже говорит о многом. Как минимум о том, что пример Армении показал этим людям, что можно не просто пытаться, но и даже менять политическую обстановку в стране.

Реакция в Абхазии

Президент Абхазии Рауль Хаджимба, фото соцсети

Однако прежде чем судить о том, насколько возможно повлиять на решения государственной власти с помощью протеста, надо попытаться понять, насколько сильно власть готова стоять на своём и защищать свои интересы. В Абхазии при попытке проникновения в здание администрации президента протестующие штурмовали и выламывали даже окна, однако, оказавшись внутри, были оттеснены охраной. Можно было бы предположить, что события такого характера должны были действительно напугать власть. Однако реакция последовала неоднозначная.

Так, президент республики Рауль Хаджимба сделал заявление по вопросу попытки госпереворота, оно было опубликовано на сайте президента:

«Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Как гарантом Конституции, мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения. Подобное развитие событий уже обговорили на Совете Безопасности»

Очевидно, данное сообщение говорит о встревоженности представителей официальной власти событиями и заинтересованности урегулировать ситуацию до того, как она выйдет из-под контроля. Однако, например, глава Министерства Обороны Абхазии Мераб Кишмария сделал заявление, в котором обозначил позицию ведомства: в конфликт не вмешиваться. По его словам, армия не должна и никогда не пойдёт против своего народа. Говорит ли это о том, что Кишмария склоняется к позиции протестующих активистов больше, чем к позиции президента, скорее всего не стоит. По крайней мере, пока это выглядит, как попытка просто не усугублять положение. Ведь введение чрезвычайного положения, а уж тем более подключение военных сил республики к конфликту лишь сильнее напугает народ и дестабилизирует политическую обстановку в стране.

Глава Минобороны Абхазии Мераб Кишмария, фото соцсети

Политический протест в Абхазии – свидетельство того, что регион, вместе с Арменией и Грузией, начинает проявлять заинтересованность в смене государственного устройства. С одной стороны, это может быть попыткой демократизации и либерализации власти, создания условий, в которых политические элиты будут отвечать потребностям народа. Но, с другой, это может стать безрезультатным государственным переворотом, который проходил по сценарию оппозиционных сил, желающих дорваться до власти.