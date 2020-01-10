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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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В посольстве Германии раскрыли подробности визита Меркель в Москву

, 12:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

В посольстве Германии раскрыли подробности визита Меркель в Москву
Фото: соцсети

В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в Кремль для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. В посольстве ФРГ в Москве рассказали о подробностях предстоящего мероприятия.

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За день до встречи Путина и Меркель в российской столице сотрудники немецкого посольства уточнили, что визит канцлера Германии в Россию продлится всего один день. За это время главы двух стран обсудят происходящее в Иране, Ираке, Ливии, Сирии, а также на Украине. Отмечается, что во время поездки Меркель будет сопровождать глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

АБ

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