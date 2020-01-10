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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Косачёв прокомментировал слова Трампа о «защите Европы от России»

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Косачёв прокомментировал слова Трампа о «защите Европы от России»
Фото: pixabay.com

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев оценил высказывание американского президента Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты защищают Европу от России.

Трамп:

Трамп: "США защищают Европу от России, а ЕС меня невзлюбил"

По мнению сенатора, таким образом Трамп пытается переложить часть расходов Америки, идущих на содержание НАТО, на страны Европы. Для этого он внушает другим государствам, что угроза существует. Также Косачев выразил надежду, что европейские участники НАТО смогут здраво оценить реальность заявлений Вашингтона.

«Президент Трамп действует в своей логике. Это логика скорее коммерсанта, чем политика… Может быть, это даст результат, что называется, по бизнесу, но это совершенно точно некачественная политика, потому что она основана на обмане и запугивании своих союзников», - уверен сенатор.

АБ

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