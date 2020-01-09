В Абхазии добиваются отставки президента

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9 января 2020, 22:38 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот youtube-видео митинга в Сухуми

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям в Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

Четверг в столице Абхазии прошел под знаком массовых митингов. Протестующие пришли в правительственный квартал. Сейчас они заняли здание местной администрации.

«По последней информации, парламент принял постановление рекомендовать президенту уйти в отставку», — разъяснил корреспонденту АН Ренат Карчаа, — «Протест будет стоять до конца. Люди не уйдут до тех пор, пока Хаджимба не выполнит рекомендации парламента».

Рекомендация парламента была воспринята как уловка. В самом парламенте ее удалось провести с некоторыми сложностями. Из 35 депутатов за нее проголосовали только 19. Сама по себе рекомендация не носит обязательный характер. Хаджимба может к ней прислушаться, а может и нет.

«Сейчас он будет тянуть время», — рассказал корреспонденту АН политолог, — «Он ждет, чтобы ситуация улеглась сама собой».

Формально, поводом для протеста стали результаты выборов осенью прошлого года. На них было объявлено о победе Рауля Хаджимбы. Якобы он смог набрать чуть больше голосов, чем его основной противник. Как объяснили корреспонденту АН, там была подтасовка. На самом деле причиной митинга стал установленный в Абхазии режим Хаджимбы.

«При Хаджимбе сформировался настоящий бандитский режим», — объяснил корреспонденту АН Ренат Карчаа, — «То, что его личная охрана сформировала настоящую организованную преступную группу, которая занималась убийствами и рэкетом, в Абхазии было секретом Полишинеля. И власти покрывали этот беспредел».

Сейчас Хаджимба ретировался. Когда акции протеста еще только начались, он еще пытался взять ситуацию под контроль. Однако ему это не удалось, и он решил сбежать.

«Он сбежал через задний двор», — рассказал корреспонденту АН Ренат Карчаа, — «Я когда-то был депутатом, поэтому знаю расположение внутренних помещений в парламенте. Полагаю, он выбрался через черный вход, который находится в помещении парламента».

Пока обстановка в Сухуми напряженная. Протестующие требуют от Хаджимбы выполнить рекомендацию парламента. Однако тот еще решение не принял.