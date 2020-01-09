В российском МИД не согласны с призывом Трампа выйти из

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9 января 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ] Источник: Радио Sputnik

фото: pixabay.com

Москва не согласна с призывом главы США Дональда Трампа к странам-гарантам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана. Об этом заявил источник в МИД РФ.

Накануне Дональд Трамп обратился к нации после атаки Ирана на базы США в Ираке. В ходе обращения он порекомендовал РФ и другим странам выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, пишет Радио Sputnik.

В МИДе также указали, что заявление Тегерана о том, что он не считает себя связанным ограничениями, необходимо рассматривать в контексте всего вокруг договоренностей с мая 2018 года, когда США вышли из них в одностороннем порядке.