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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Глава Абхазии Рауль Хаджимба, фото: globallookpress.com

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме, и отметил, что силовые структуры переведены на усиленный режим работы. 

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Заявление Хаджимбы опубликовано сегодня его пресс-службой: "Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие", - заявил он.

Как "гарантом Конституции", им даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля: "В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения".

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что по сведениям источника, близко знакомого с ситуацией, Рауль Хаджимба исчез. Около 4 часов назад было выдвинуто предположение, что он направился в сторону границы.

АС

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