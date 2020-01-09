Глава Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

//Политика 13+

9 января 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Абхазии Рауль Хаджимба, фото: globallookpress.com

Президент Абхазии Рауль Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме, и отметил, что силовые структуры переведены на усиленный режим работы. Президент Абхазии сбежал

Заявление Хаджимбы опубликовано сегодня его пресс-службой: "Уважаемые сограждане, в связи с последними событиями, имевшими место в городе Сухум, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие", - заявил он.

Как "гарантом Конституции", им даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля: "В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения".

Напомним, ранее "Аргументы недели" сообщали, что по сведениям источника, близко знакомого с ситуацией, Рауль Хаджимба исчез. Около 4 часов назад было выдвинуто предположение, что он направился в сторону границы.