На Украине разглядели в крушении украинского Боинга

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9 января 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скандальное фото ракеты Тор, якобы обнаруженной на месте крушения

На месте падения украинского авиалайнера найдены обломки ракеты российского зенитного комплекса «Тор». С таким заявлением выступил украинский совбез. Украинские СМИ тут же ухватились за «российский след».

При чем тут Россия - непонятно. Но секретарь украинского совбеза Алексей Данилов откровенно акцентировал внимание на обломках ракеты, якобы найденной на месте крушения авиалайнера. Он пояснил, что проводятся консультации с представителями иранской стороны.

Поражение самолета ракетой комплекса «Тор» возглавляет топ версий крушения украинского совбеза. Фото ракеты опубликовал непонятный интернет-пользователь. Он не журналист, не политик. Его страничка появилась как будто специально для публикации фото обломка ракеты.

Даже если самолет был сбит ракетой, то при чем здесь Россия, - Алексей Данилов не пояснил. Иран закупал зенитные комплексы «Тор» для своих ПВО. И с позиции справедливости, Данилов мог бы уточнять формулировку ракета зенитного комплекса российского производства. Но он расставил акценты таким образом, что у аудитории может сложиться мнение о том, что украинский самолет расстреляла Россия.