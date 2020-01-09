Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

На Украине разглядели в крушении украинского Боинга "российский след"

, 18:21 [ «Аргументы Недели», , ]

На Украине разглядели в крушении украинского Боинга
скандальное фото ракеты Тор, якобы обнаруженной на месте крушения

На месте падения украинского авиалайнера найдены обломки ракеты российского зенитного комплекса «Тор». С таким заявлением выступил украинский совбез. Украинские СМИ тут же ухватились за «российский след».

При чем тут Россия - непонятно. Но секретарь украинского совбеза Алексей Данилов откровенно акцентировал внимание на обломках ракеты, якобы найденной на месте крушения авиалайнера. Он пояснил, что проводятся консультации с представителями иранской стороны.

Поражение самолета ракетой комплекса «Тор» возглавляет топ версий крушения украинского совбеза. Фото ракеты опубликовал непонятный интернет-пользователь. Он не журналист, не политик. Его страничка появилась как будто специально для публикации фото обломка ракеты.

Даже если самолет был сбит ракетой, то при чем здесь Россия, - Алексей Данилов не пояснил. Иран закупал зенитные комплексы «Тор» для своих ПВО. И с позиции справедливости, Данилов мог бы уточнять формулировку ракета зенитного комплекса российского производства. Но он расставил акценты таким образом, что у аудитории может сложиться мнение о том, что украинский самолет расстреляла Россия.

//картина дня

Политика

В Абхазии добиваются отставки президента

В Абхазии добиваются отставки президента

Протестующие заняли здание администрации. Они отказываются покидать его до тех пор, пока президент Абхазии Рауль Хаджимба не подаст в отставку. Об этом корреспонденту АН рассказал бывший депутат парламента Абхазии, а ныне эксперт по кризисным ситуациям на Северном Кавказе и в государствах Закавказья, политолог Ренат Карчаа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран – Киев потерпел крушение. Погибли 167 пассажиров и членов экипажа.

8 января 2020 года самолет компании «Международные авиалинии Украины» при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Глава администрации города Юрий Хорошеньков уволил главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шулебину за то, что та «неправильно» разместила в статье фотографии…

//новости ан

В столице Абхазии жители взяли штурмом здание местной администрации Президента. Протестующие требуют признать недействительными результаты прошедших летом прошлого года…

31-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария сообщила, что добилась увольнения московского таксиста, который выгнал ее из автомобиля, а затем вышвырнул из салона…