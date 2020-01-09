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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Сенатор Совфеда назвал глупым поступком отказ президента Эстонии от крымского вина

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сенатор Совфеда назвал глупым поступком отказ президента Эстонии от крымского вина
Фото: соцсети

В Совфеде оценили отказ президента Эстонии Керсти Кальюлайд принять в подарок бутылку крымского вина. «Неправильное решение - превращать искренний подарок в политическое действие», - считает сенатор Сергей Цеков.

Он подчеркнул, что Кальюлайд могла получить в подарок любое вино, не обязательно крымское. При этом сенатор отметил, что на полуострове всегда было хорошее вино и шампанское, и отказ от подарка превратил искренний жест в политическое действие

«Они вообще решили вычеркнуть Крым с карты мира… Она продемонстрировала свое неправильное понимание подарков к юбилею, дню рождения. Это крайне глупо выглядит», - считает Цеков.

АБ

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