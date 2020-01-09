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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Президент Абхазии сбежал

, 16:27 [ «Аргументы Недели», , ]

Президент Абхазии сбежал
скриншот youtube-видео митинга в Сухуми

Рауль Хаджимба исчез час назад. Сейчас главу Абхазии ищут. Корреспонденту АН об этом стало известно из источника, близко знакомого с ситуацией. Он рассказал подоплеку происходящих событий.

В Сухуми проходят акции протеста. Митингующие вышли к зданию правительства Абхазия. Некоторые проникли в здание. На площади слышны призывы к главе Абхазии, Раулю Хаджимбе, уйти в отставку.

По имеющейся у корреспондента АН информации, эти призывы уже несвоевременные. Рауль Хаджимба сбежал.

«Он исчез где-то час назад», — сообщил корреспонденту АН источник, близко знакомый с ситуацией и просивший не называть его имени: «Сейчас Хаджимбу все ищут. Есть предположение, что он выдвинулся в сторону границы».

К какой именно границе мог направиться президент Абхазии не известно. Скорее всего, он поехал в Россию.

По словам источника, поводом для акций протеста стала ситуация, сложившаяся в Абхазии: «Хаджимба окружил себя уголовниками, и вел себя как маленький царек. Сейчас он боится. Потому что на площадь вышли честные офицеры, многие из них воевали. Они устали от того беспредела, который был в Абхазии».

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