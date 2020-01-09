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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Глава МИД России проведет большую пресс-конференцию 17 января

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава МИД России проведет большую пресс-конференцию 17 января
глава МИД России Сергей Лавров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

На пресс-конференцию, которая начнется в пресс-центре центрального здания МИД в 10 утра, приглашают представителей не только российских, но и иностранных СМИ.

Уточняется, что Сергей Лавров подведет итоги работы за 2019 год, а также ответит на вопросы журналистов по ситуациям на Украине, в Сирии и в Ближневосточном регионе. Предполагается, что дипломат коснется и темы российско-американских отношений.

ЕТ

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