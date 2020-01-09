Глава МИД России проведет большую пресс-конференцию 17 января

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 17 января проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в прошлом году. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
На пресс-конференцию, которая начнется в пресс-центре центрального здания МИД в 10 утра, приглашают представителей не только российских, но и иностранных СМИ.
Уточняется, что Сергей Лавров подведет итоги работы за 2019 год, а также ответит на вопросы журналистов по ситуациям на Украине, в Сирии и в Ближневосточном регионе. Предполагается, что дипломат коснется и темы российско-американских отношений.