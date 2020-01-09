В Киеве рассказали о потерях после запуска «Турецкого потока»

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9 января 2020, 12:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Сергей Макогон на фото с его фейсбук-страницы

Украина потеряла 15 млрд кубометров транзита. Таковы последствия запуска «Турецкого потока». Об этом заявил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Турецкий поток» был запущен накануне. Труба была проложена в обход Украины. Газ по ней идет через Турцию в Болгарию и Турцию.

«Мы уже ощутили его влияние», — заявил Макогон: «Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд м3».

Построенный газопровод Макогон назвал не имеющим «экономического смысла, но с большой политической составляющей.

Вообще, строительство что «Турецкого потока», что «Северных потоков» началось после того, как Украина начала воровать газ из транзитной трубы, проложенной по ее территории. Мало того, Киев грозил это сделать накануне 2020 года, когда заканчивался договор. Поэтому экономический смысл в обходных газопроводах есть. Транзит газа через Турцию, конечно, потребовал дополнительные расходы. Но эти расходы гораздо меньше потерь от воровства газа и шантажа, к которому прибегал Киев.