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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Поклонская оценила действия США как часть Третьей мировой

, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Поклонская оценила действия США как часть Третьей мировой
Фото: соцсети

Наталья Поклонская прокомментировала введение Соединёнными Штатами новых санкций против Ирана. По словам депутата Госдумы, это стало частью Третьей мировой войны.

«После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт», - считает Поклонская.

Она объяснила, что в современном мире войны проходят при помощи санкций и экономических блокад и не требуют использования оружия. При этом депутат обратила внимание, что США все чаще оказывают воздействие на политику других стран.

АБ

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