Трамп сделал заявление после ракетного удара по американским базам

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8 января 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: заявление Трампа

официальное заявление Трампа на скриншоте twitter-видео

Дональд Трамп выступил с обращением по результатам атаки Ирана на американские базы. Войны не будет. Предыдущие угрозы были блефом Соединенных Штатов.

Нынешняя политика Вашингтона окончательно превратилась в шоу. После ракетного удара Ирана, Трамп побряцал оружием. Он сказал, что у Соединенных Штатов мощнейшее в мире вооружение. А потом взял паузу, пообещав выступить с официальным заявлением утром.

Весь день все ждали, когда президент США, наконец-то, выспится и произнесет. Уже когда интерес анонсированному заявлению начал притупляться, Белый Дом напомнил про него. Администрация президента США опубликовала новость о том, что речь Трампа запланирована на семь часов вечера по Москве.

Казалось, что грядет что-то невероятное. И мир затаил дыхание. После ракетного удара по американским базам и громогласных угроз Дональда Трампа о том, чтобы Иран даже не думал сделать лишний шаг, и что прямо сейчас американские военные взяли на прицел 52 объекта на территории Ирана, казалось, что над Ближним Востоковм разверзнутся все небесные хляби.

«Пока я президент Соединенных Штатов, у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — начал Дональд Трамп в семь часов вечера по Москве.

Это вызвало недоумение. Войну объявляют словами о том, что нехорошие люди вероломно напали, и так далее. Про то, что ядерного оружия у Ирана не будет, пока президентом будет Дональд Трамп, он сам же уже и говорил в своем твиттере несколько дней назад. В этих заявлениях Трамп действовал наверняка. Президентские выборы в США состоятся в следующем году. За несколько оставшихся месяцев ядерного оружия даже не изобресит. Его не произвести даже в течение последующих лет возможного президентства Трампа, даже если он победит.

Зачем было произносить эту ерунду про ядерное оружие, президент США не пояснил. Он пустился в объяснения почему США ликвидировали генерала Касема Сулеймани. И эти объяснения были про личную ответственность генерала и некоторые ужасающие преступления.

Ну то есть, они были такими же нелепыми, как история про "лично трамповское" недопущение разработки Ираном ядерного оружия. На самом деле, генерал Касем Сулеймани помогал в уничтожении ИГИЛ. И если Трам эту борьбу считает ужасающим преступлением, то возникают вопросы уже к нему.

Сформулироваться вопросы не успели, так как глава Белого дома подвелся к главному своему тезису.

«Иран – главный спонсор терроризма и его стремление получить ядерное оружие угрожает цивилизованному миру», — заявил Дональд Трамп, а потом…

А потом он объявли о немедленном введении дополнительных экономических санкций. Он пообещал, что «санкции будут мощные, и они будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение».

Ну, да. Теперь-то Иран точно пойдет на уступки Соединенным Штатам. Раньше Тегеран находился под гнетом просто, санкций. Теперь на него обрушилась вся мощь, еще и дополнительных экономических санкций.