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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Захарова отреагировала на сообщение об ударах Ирана по базам США в Ираке: "Мы предупреждали"

, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Захарова отреагировала на сообщение об ударах Ирана по базам США в Ираке:
фото: Мария Захарова, сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары Ирана по базам Соединённых Штатов в Ираке - это эскалация конфликта в ближневосточном регионе, о которой предупреждала Россия.

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"Мы видим и наблюдаем именно то развитие, о котором предупреждали и от которого всех предостерегали … Сейчас очередной виток напряженности, который спровоцирован, очевидно, соответствующей политикой, которую проводили страны Запада, в первую очередь, конечно, США, реализуя очень странную, недальновидную политику", - отметила дипломат.

По её словам, причиной напряженности в регионе стали противоречия, накопление которых достигло критических пределов. Захарова добавила, что действия США выходят за рамки международной правовой системы.

БА

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