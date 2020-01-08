Премьер-министр Латвии: Латвийские военные могут продолжить свою миссию в Ираке

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8 января 2020, 18:56 [ «Аргументы Недели. Балтия» ]

премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото соцсети

Если правительство Ирака не откажется от сделанного в свое время приглашения, латвийские военные продолжат обучение сил безопасности в этой стране. Так заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш латвийским СМИ.

Г-н Кариньш отметил, что латвийские военные находятся в Ираке по приглашению правительства страны. Цель присутствия – борьба против «Исламского государства». Если правительство Ирака не изменит условие приглашения, то военные из Латвии смогут продолжить свою миссию. Если же правительство Ирака поддержит резолюцию парламента, в которой содержится призыв о выводе из страны солдат НАТО, то Латвия покинет Ирак.

Правительство Латвии планировало рассмотреть вопрос о продлении срока участия НВС в международной антитеррористической операции в Ираке, однако заседание было перенесено. Причина – отсутствие министра обороны Латвии. Г-н Пабрикс находится вне Латвии.

В Ираке находится шесть военнослужащих из Латвии.

Г-н Кариньш убежден, что решение по данному вопросу придется принимать, когда в Ираке растет напряженность.

Свое мнение по данному вопросу высказал латвийским СМИ журналист и политолог Том Ратфелдерс: «Сейчас все карты в руках Трампа. Станут ли Штаты придерживаться своей прежней риторики, согласно которой, если Иран посягнет на американское имущество и интересы, то возможна атака на территорию Ирана. И пострадать от этого может не только США, но и союзники. Об этом Иран уже предупредил. Ракетная атака Ирана на военные базы США в ночь на 8 января не должна была застать американцев врасплох. То, что нечто подобное должно было произойти – ожидаемо. Убийство генерала Сулеймани – плевок в лицо Ирана. Следует следить за развитием ситуации. Не стоит сеять панику, но ждем, что ответит Трамп».

Татьяна Тимука. Шеф-редактор балтийского бюро АН.