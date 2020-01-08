Жириновский назвал Евросоюз

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8 января 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Владимир Жириновский, сайт Госдума РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что задержка строительства газопровода "Северный поток - 2" связана с тем, что Евросоюз не может принять окончательное решение. По его словам, "Турецкий поток" был уже запущен, потому что решение принимали два человека, а не "колхоз".

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"Северный поток – 2" решает целый Евросоюз, а это колхоз, вот и стройка остановилась", - отметил политик в Telegram-канале.

Жириновский считает, что подход, когда решение принимают два человека намного лучше.

Напомним, что торжественное открытие газопровода "Турецкий поток" состоялось в среду, 8 января, в Стамбуле. На церемонии присутствовали президент РФ Владимира Путин, лидер Сербии Александра Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.