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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп выступит с заявлением по Ирану в семь вечера по Москве

, 18:04 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: заявление Белого дома

Трамп выступит с заявлением по Ирану в семь вечера по Москве
фото пресс-службы Белого дома

Белый дом анонсировал время официального заявления Президента США. После ночного удара по американским базам в Ираке, эту речь ожидают всю среду.

Удар был нанесен накануне. Ракеты обрушились на американские базы, размещенные в Ираке. Эта бомбардировка стала началом мести Ирана в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Сразу после обстрела, Дональд Трамп написал сообщение в своем twitter. Он заявил, что оценивается ущерб от бомбардировки, погрозил мощью американского оружия и пообещал выступить утром.

«Президент Дональд Трамп выступит с речью сегодня в 11 утра по восточному времени», — пока появилось только это сообщение на официальной площадке Белого дома.

11 утра по восточному времени в США наступит в 19:00 по Москве.

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