Проспит ли правительство 12 триллионов рублей?

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8 января 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

В наступившем году правительство по привычке зело экономно. Особенно на обычных людях. Первый вице и Минфин в одном холеном лице г-на Силуанова готов костьми лечь, но не повышатьИтак, на образование закинули из федерального бюджета 886 миллиардов рублей. На здравоохранение чуть больше – 990 миллиардов. На культуру и кино – смешные 138 миллиардов. Но нет худа без добра. Может быть, Бондарчуку не хватит на очередное «Вторжение» и будет нам счастье.

Правоохранителям бравым с учетом закрытой части выделили 5, 846 триллиона рублей. Правнукам Дзержинского в открытой части 1,455 трлн., а нацобороне 1, 068 трлн.

На сакральный вопрос: «Этому дала, а этому не дала! Доколе?» правительство бодро отвечает: «Священных коров обороны и баранов безопасности резать нельзя! Очень сложная обстановка в мире! А денег больше нет».

Разве только лучший друг предпринимателя – Федеральная налоговая служба в очередной раз настрижет больше шерсти с бедных овец. Но там копейки - 5 -6 процентов от госбюджета в 20 с гаком триллионов.

Между тем, правительство уже много лет занимается игрой под названием: «В упор не вижу триллионов, которые утекают мимо казны в нужные карманы». На блюдечке с голубой каемочкой их несут, а министры закатывают глазки: «Ой! Не вижу, не слышу, и даже думать об этом грех!».

Конечно грех! Так как речь идет о нефтяных королях страны. А, братцы, сила сильная! В среднем эта силища выкачивает из недр России 554,3 миллиона тонн нефти. Думаете это шерсть государственная? А вот и нет!

Право собственности на всё добытое углеводородное и прочее когда-то «национальное достояние» регулируются неприметным законом № 2395-1-ФЗ «О недрах» (ред. от 30.09.17). Согласно ст. 1.2. «Собственность на недра»: «Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности».

Кто же выдает лицензию, определяющую права собственности? Правильно! Правительство непотопляемого Дмитрия Анатольевича. Того, который: «Денег нет! Но вы держитесь».

- Дело в том, что существует несколько основных видов контрактов в нефтегазовой сфере. Это: концессия, лицензия на добычу, соглашение о разделе продукции и сервисные контракты. Плюс их подвиды. У нас преобладают лицензии на добычу, при которых добытое сырье становиться уже частной собственностью. Если же перейти на общепринятые в мире сервисные контракты, то нефтяная компания всего лишь выступает обычным исполнителем - предприятием, которое выполняет определенный объем работы, получая фиксированную оплату. При этом собственность на произведенную продукцию, в данном случае, добытые полезные ископаемые, не переходит к добытчику, а остается за государством, - говори Вице-президент Российской академии экономических наук, экс-директор НИИ статистики Росстата Василий Симчера.

Симчера подсчитал, что если бы нефть и газ добывались по схеме сервисных контрактов, оставаясь собственностью государства Российского, то наш бюджет каждый год пополнялся бы примерно на восемь с лишним триллионов рублей! А потери бюджета за прошедшие 30 лет составили 200 триллионов рублей. Еще раз – 200 000 000 000 000 рублей! Эти невообразимые деньги просвистели мимо наших больниц, школ, домов престарелых и благополучно осели в чьих-то карманах в оффшорах.

Вот так, почесав правую пятку левой рукой и поставив свою подпись под постановлением правительства о подписании только сервисных контрактов, эти менеджеры, прости Господи, пополнили бы бюджет на 8 триллионов в год!

Занявшись далее почесыванием, его зам. Силуанов, как министр финансов мог бы начесать еще 4 с лишним триллиона в бездонную бюджетную бочку. Вы, вероятно, не знаете, что обожравшимся нефтяным котам, государство при продажи нефти за рубеж за баксы еще и возмещает НДС. Так вот в 2018 году экспорт России составил 450 миллиардов долларов. Доля экспортеров сырья (нефти, газа, металла, удобрений и др.) - около 80 процентов или 360 миллиардов тех же самых долларов. Им, и без того пухнущим от денег, возместили НДС почти на 65 миллиардов или 4,08 триллиона рублей! Четыре триллиона! Весь бюджет страны тогда – 15 триллионов.

- Приведу буквально несколько цифр: с 2000 по 2012 год экспорт России вырос в 5,2 раза, а возмещение НДС – в 16 раз. Это значит, что значительная доля НДС, а именно 67,5 процента возмещалась незаконно. Было бы наивно думать, что сегодня ситуация изменилась. Если же считать только незаконную часть возмещений, дополнительный доход бюджета составит 2,75 триллиона! Вы понимаете о каких суммах идет речь?! Да страну можно было бы за 5 лет поднять, - итожит почетный профессор Московского налогового института РосНОУ, кандидат технических наук Михаил Абрамов.

«Если звезды зажигают, значит это кому-то надо». Если министры не видят таких денег, значит это тоже кому-то надо. В пролете только страна Россия и народ ее российский.