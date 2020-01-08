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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Политика 13+

Власти Ирана предупредили Багдад перед бомбардировкой баз США

, 16:49 [ «Аргументы Недели», , ]

Власти Ирана предупредили Багдад перед бомбардировкой баз США
Адиль Абдул-Махди на фото globallookpress.com/ Ameer Al Mohammedaw

Тегеран уведомил власти Ирака о намерении нанести ракетные удары по американским военным базам. С таким заявлением выступил премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди. Его слова процитировал телеканал Alarabiya.

После полученной информации кабмин Ирака предусмотрел все меры предосторожности по военной линии. Это уже последующие заявления Абдул-Махди. Перед этим он заявил о том, что Ирак был предупрежден о планирующемся ударе по американским базам.

«Сразу после полуночи в среду, 8 января, мы получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран, что ответ Ирана на убийство мученика Касема Сулеймани начался или начнется в ближайшее время и что удары будут осуществляться по местам дислокации американских военных в Ираке без указания точного местоположения», — заявил премьер-министр Ирака.

Сейчас Ирак находится между молотом и наковальней. С одной стороны, в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани. С другой - уже Иран нанес ракетный удар по американским базам, размещенным на территории Ирака.

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