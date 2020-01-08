В Госдуме считают, что Иран и США ещё могут договориться

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8 января 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Konstantin Kokoshkin

В Госдуме считают, что Соединённые Штаты и Иран должны разрешить конфликтную ситуацию при помощи переговоров. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

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Депутат отметил, что конфликт представляет для США высокую сложность не только в политическом плане, но и в стратегическом. Он выразил надежду, что ситуация не перерастет в вооруженный конфликт. При этом Швыткин отметил, что пока страны могут уладить всё мирно.

«Дорога для мирного урегулирования существует, она ещё не закрыта полностью… Я лично возлагаю надежду на ООН, которая должна сказать своё веское слово. Нужно садиться за стол переговоров, потому что эскалация напряжённости высокая и ни к чему хорошему этому не приведёт», - сказал он.